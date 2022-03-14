В переговорах между Украиной и Мордором взята техническая пауза
Общение продолжится завтра
Фото: twitter.com/Podolyak_M
В переговорах между Украиной и неадекватами из российской федерации взята техническая пауза. Об этом сообщил советник руководителя офиса Президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в твиттере.
Пауза взята для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений. Больше деталей чиновник не сообщает.
Напомним, что три встречи между сторонами проходили на территории Белоруссии. Все остальное общение, в том числе сегодня, проходило в видеоформате.
Ранее Михаил Подоляк сообщал, что
У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022
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