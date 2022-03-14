В переговорах между Украиной и Мордором взята техническая пауза

В переговорах между Украиной и неадекватами из российской федерации взята техническая пауза. Об этом сообщил советник руководителя офиса Президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в твиттере.

Пауза взята для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений. Больше деталей чиновник не сообщает.

Напомним, что три встречи между сторонами проходили на территории Белоруссии. Все остальное общение, в том числе сегодня, проходило в видеоформате.

Ранее Михаил Подоляк сообщал, что ключевой момент договора между Украиной и рф будет о гарантиях безопасности .