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В переговорах между Украиной и Мордором взята техническая пауза

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В переговорах между Украиной и Мордором взята техническая пауза

Фото: twitter.com/Podolyak_M

UA-Футбол
Новина українською

В переговорах между Украиной и неадекватами из российской федерации взята техническая пауза. Об этом сообщил советник руководителя офиса Президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в твиттере.

Пауза взята для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений. Больше деталей чиновник не сообщает.

Напомним, что три встречи между сторонами проходили на территории Белоруссии. Все остальное общение, в том числе сегодня, проходило в видеоформате.

Ранее Михаил Подоляк сообщал, что ключевой момент договора между Украиной и рф будет о гарантиях безопасности.

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В статье: война с Россией
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