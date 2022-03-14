Рашисты взорвали боеприпасы на территории Запорожской АЭС

Войска русской орды подрывают боеприпасы на территории Запорожской атомной электростанции. Об этом в своем телеграмме сообщает "Энергоатом".

"Рашистские недоумки взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле руин учебно-тренировочного центра и энергоблока №1. И планируют дальше совершать подрывы на крупнейшем ядерном объекте Европы. Во время взрывов персонал покидал рабочие места", - говорится в заявлении. .

На данный момент неизвестно, изменился ли радиационный фон на теории ЗАЭС после взрывов. Сейчас там находятся 11 представителей "Росатома".