Рашисты взорвали боеприпасы на территории Запорожской АЭС
Также русский мир снова повредил линию электропередач в ЧАЭС
Фото: Энергоатом / Автор неизвестен
Войска русской орды подрывают боеприпасы на территории Запорожской атомной электростанции. Об этом в своем телеграмме сообщает "Энергоатом".
"Рашистские недоумки взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле руин учебно-тренировочного центра и энергоблока №1. И планируют дальше совершать подрывы на крупнейшем ядерном объекте Европы. Во время взрывов персонал покидал рабочие места", - говорится в заявлении. .
На данный момент неизвестно, изменился ли радиационный фон на теории ЗАЭС после взрывов. Сейчас там находятся 11 представителей "Росатома".
Также "Энергоатом" сообщает, что оккупанты снова повредили линию в ЧАЭС. Только вчера сотрудники "Укрэнерго" снова
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