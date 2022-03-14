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Рашисты взорвали боеприпасы на территории Запорожской АЭС

Общие новости
(2 голосов)

Также русский мир снова повредил линию электропередач в ЧАЭС

Рашисты взорвали боеприпасы на территории Запорожской АЭС

Фото: Энергоатом / Автор неизвестен

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Войска русской орды подрывают боеприпасы на территории Запорожской атомной электростанции. Об этом в своем телеграмме сообщает "Энергоатом".

"Рашистские недоумки взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле руин учебно-тренировочного центра и энергоблока №1. И планируют дальше совершать подрывы на крупнейшем ядерном объекте Европы. Во время взрывов персонал покидал рабочие места", - говорится в заявлении. .

На данный момент неизвестно, изменился ли радиационный фон на теории ЗАЭС после взрывов. Сейчас там находятся 11 представителей "Росатома".

Также "Энергоатом" сообщает, что оккупанты снова повредили линию в ЧАЭС. Только вчера сотрудники "Укрэнерго" снова пустили электричество на станцию, однако ненадолго.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
14.03.2022 в 17:23
Шо ви хочете від вівцейобів кадировських. Вони не знають що таке АЕС, і чим це загрожує. Вони таких технологій не бачили в житті. Те стадо і себе там може підірвати ще...
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Extrim4ik (Extreme)
14.03.2022 в 17:34
Так так... Та після такого й сам Путлерівський х#йло також підірве себе у своєму ж бункері
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