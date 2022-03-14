УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Орки расстреляли дома мирных жителей в Сумской области
В тренде

Орки расстреляли дома мирных жителей в Сумской области

Общие новости
(1 голосов)

Работала артиллерия

Орки расстреляли дома мирных жителей в Сумской области

Фото: Дмитро Живицький

UA-Футбол
Новина українською

Российские войска обстреляли поселок городского типа Низы Сумской области, где проживали мирные жители. Об этом у себя в фейсбуке сообщает глава Сумской военной областной администрации Дмитрий Живицкий.

Обстрел велся из артиллерии. Повреждены объекты критической и гражданской инфраструктуры. О потерях информации пока нет.

Ранее мы сообщали, что русские горе-хакеры опозорились при попытке взломать сайт Житомирской ОГА.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Extrim4ik (Extreme)
14.03.2022 в 17:32
П#здец... Ублюдки... Гореть в аду таким тварям и всем, кто их поддерживает...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...