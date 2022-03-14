Орки расстреляли дома мирных жителей в Сумской области

Российские войска обстреляли поселок городского типа Низы Сумской области, где проживали мирные жители. Об этом у себя в фейсбуке сообщает глава Сумской военной областной администрации Дмитрий Живицкий.

Обстрел велся из артиллерии. Повреждены объекты критической и гражданской инфраструктуры. О потерях информации пока нет.