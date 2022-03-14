Призрак Киева: Руководители рф уже поняли, что война проиграна, поэтому нам начали сливать информацию
У рф все плохо
Сергій Борзов - голова Вінницької ОДА
Страна-оккупант уже проиграла войну в Украине, уверен украинский летчик, более известный как "Призрак Киева". Он отмечает, что россияне начинают сливать своих же.
"Руководители России уже поняли, что война проиграна. И потому нам начали сливать информацию и о том, где разворачиваются командные пункты, и о наиболее активных генералах, которые приезжают на позиции. У нас уже много примеров таких сливов", - отмечает летчик в комментарии Цензор.нет.
"Последние лет двадцать в российской армии происходит "обратная селекция и деградация элит", как указывает Питирим Сорокин, американский социолог и культуролог. Высокие должности заняли недалекие люди. Они не умеют командовать войском, глупо ведут людей вперед. А те, кто из них больше мотивированы и имеют настоящий боевой опыт, участвовали в сирийской кампании и в других военных конфликтах, пытаются бывать на позициях, разбираться в ситуации, наводить порядок. Именно информацию о них начали нам предоставлять, а мы только рады. Вот на днях благодаря таким данным, были уничтожены колонна техники и командный пункт. Мы отработали по полученным координатам. Они были точными", - говорит он.
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