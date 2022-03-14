УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Призрак Киева: Руководители рф уже поняли, что война проиграна, поэтому нам начали сливать информацию
В тренде

Призрак Киева: Руководители рф уже поняли, что война проиграна, поэтому нам начали сливать информацию

Общие новости
Обновлено
(13 голосов)

У рф все плохо

Призрак Киева: Руководители рф уже поняли, что война проиграна, поэтому нам начали сливать информацию

Сергій Борзов - голова Вінницької ОДА

UA-Футбол
Новина українською

Страна-оккупант уже проиграла войну в Украине, уверен украинский летчик, более известный как "Призрак Киева". Он отмечает, что россияне начинают сливать своих же.

"Руководители России уже поняли, что война проиграна. И потому нам начали сливать информацию и о том, где разворачиваются командные пункты, и о наиболее активных генералах, которые приезжают на позиции. У нас уже много примеров таких сливов", - отмечает летчик в комментарии Цензор.нет.

"Последние лет двадцать в российской армии происходит "обратная селекция и деградация элит", как указывает Питирим Сорокин, американский социолог и культуролог. Высокие должности заняли недалекие люди. Они не умеют командовать войском, глупо ведут людей вперед. А те, кто из них больше мотивированы и имеют настоящий боевой опыт, участвовали в сирийской кампании и в других военных конфликтах, пытаются бывать на позициях, разбираться в ситуации, наводить порядок. Именно информацию о них начали нам предоставлять, а мы только рады. Вот на днях благодаря таким данным, были уничтожены колонна техники и командный пункт. Мы отработали по полученным координатам. Они были точными", - говорит он.

Читайте также"Привет, я лечу по твою душу". Призрак Киева передал привет российским извергам
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(13 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...