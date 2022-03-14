Все будет Украина! Юрий Вернидуб на страже родины - ФОТО
Достойный пример
Александр Приходько - UA-Футбол
От самого начала вторжения рф в Украину, тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб вернулся на родину.
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Украинский наставник не остался в стороне и решил записаться в ВСУ. Ниже - одна из фотографий, доказывающая тот факт, что Вернидуб намерен защищать родину до конца. Победного.
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