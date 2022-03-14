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Все будет Украина! Юрий Вернидуб на страже родины - ФОТО

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Достойный пример

Все будет Украина! Юрий Вернидуб на страже родины - ФОТО

Александр Приходько - UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

От самого начала вторжения рф в Украину, тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб вернулся на родину.

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Украинский наставник не остался в стороне и решил записаться в ВСУ. Ниже - одна из фотографий, доказывающая тот факт, что Вернидуб намерен защищать родину до конца. Победного.

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В статье: Юрий Вернидуб война с Россией
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