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Новый авиаудар по Харькову: разрушено четырехэтажное здание в центре города

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(1 голосов)

Также повреждено несколько зданий рядом

Новый авиаудар по Харькову: разрушено четырехэтажное здание в центре города

Фото: Харківська обласна прокуратура

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Армия оккупантов-неудачников продолжает бомбить украинские города. Сегодня в результате авиаудара разрушен четырехэтажный дом без последующего горения, сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

В поисковых работах были задействованы спасатели Харьковского, Днепропетровского и Полтавского гарнизонов ГСЧС, а также Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования в количестве 22 человек и пяти единиц техники.

Харьковская областная прокуратура информирует, что в результате удара военнослужащими ВС РФ погибли два человека, один - пострадал.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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dvaodyn
14.03.2022 в 19:51
руZZкій неонацизм у всій красі
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