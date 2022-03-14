Новый авиаудар по Харькову: разрушено четырехэтажное здание в центре города

Армия оккупантов-неудачников продолжает бомбить украинские города. Сегодня в результате авиаудара разрушен четырехэтажный дом без последующего горения, сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

В поисковых работах были задействованы спасатели Харьковского, Днепропетровского и Полтавского гарнизонов ГСЧС, а также Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования в количестве 22 человек и пяти единиц техники.

Харьковская областная прокуратура информирует, что в результате удара военнослужащими ВС РФ погибли два человека, один - пострадал.