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Глава киевской военной администрации: Каждый день для врага – ад, мы уничтожаем его изнутри

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(3 голосов)

Киев готов к возможному наступлению русни

Глава киевской военной администрации: Каждый день для врага – ад, мы уничтожаем его изнутри

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов заверил, что Киев продолжает держать оборону, город не в окружении, а у врага много проблем. Также в интервью nv.ua Жирнов отметил, сколько приблизительно рашистов нужно для захвата столицы Украины.

"Как глава военной администрации Киева и как военный могу точно вас заверить, что Киев не в осаде. Окружения города нет.

Больше всего продвинулся противник на Житомирском направлении — это Ясногородка. Но дальше был остановлен. Несмотря на преимущество в живой силе и вооружении противник не смог выйти и взять под контроль Одесскую трассу. Похожая ситуация на Обуховском и Бориспольском направлениях. Мы зафиксировали выход колонн, Вооруженные силы нанесли удар.

Противник понес потери, перешел к обороне и перегруппировывается. Мы контролируем восточную и южную часть региона. Каждый город Киевской области, наши соседи — это опорные пункты, в которых наши военные и все жители становятся на защиту своих домов, улиц и кварталов.

В начале полномасштабной войны у нас не было сосредоточено достаточно войск в направлении [Ирпень-Буча-Гостомель], чтобы на границе остановить врага. Именно поэтому враг смог выйти к границам реки Ирпень. Но теперь Вооруженными силами Украины противник остановлен, понес значительные потери. Каждый день для врага - ад, Вооруженные силы и Территориальная оборона уничтожает врага изнутри. Наносим поражение его тылам, коммуникациям, технике. Сейчас оккупанты не имеют достаточно ресурсов. Морально-психологическое состояние противника - низкое и не позволяет выполнять ему его задачи. В связи с этим враг приостановил наступательные действия на столицу в этом направлении. Повторюсь, враг не имеет достаточно сил, чтобы продолжить наступление.

[К северу от Киева войска РФ] стоят в заторах не из-за грязи, а потому что Вооруженные Силы Украины, силы ТрО им наносят постоянное поражение. Они не чувствуют себя в безопасности, пытаются маневрировать, выходить из-под ударов. Пока они не могут продвигаться, потому что каждый день несут потери. Им тяжело организовать материально-техническое обеспечение, подвоз горючего, боеприпасов.

По всем военным канонам для того, чтобы захватить Киев противник должен создать внутреннее и внешнее кольцо окружения. Силы тех, кто пытается взять Киев, должны быть в 5-7 раз больше обороняющихся. Войска, входящие во внутреннее кольцо должны штурмовать Киев, входящие в наружное кольцо — должны обеспечивать безопасность от деблокирующих войск. Киев — большой город с большой инфраструктурой, в котором до войны проживало более 4 млн граждан. Сейчас город имеет очень большую группировку войск, поэтому сейчас, чтобы создать группировку враг должен собрать все имеющиеся человеческие ресурсы и привезти в Киев. К примеру, в период Второй мировой войны для штурма Берлина понадобилось 2 млн человек и 42 тыс. артиллерийских стволов. Поэтому сейчас создать такую ​​группировку, которая штурмовала бы Киев, чрезвычайно трудно, даже для такой страны, как Россия", - сказал Жирнов.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.03.2022 в 19:36
Они не понимают, мы их спасаем.
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dvaodyn
14.03.2022 в 19:17
Бити рашистську гадину!
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