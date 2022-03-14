Орки просили мэра Николаева сдать город. В ответ он предложил армии рф сдать технику с доплатой
Ждём, каким будет ответ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Орки продолжают в мессенджере WhatsApp рассылать региональным украинским чиновникам сообщения с просьбой перейти на сторону оккупанта. Ранее с подобным уже сталкивались в Харькове, а теперь
Глава города не проигнорировал сообщение, а в ответ на него написал даже два. В первом из них Сенкевич спросил, где сейчас находится русский корабль, а во втором сделал встречное предложение: войскам Мордора нужно сдать технику и заработать на этом.
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