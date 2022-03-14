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Орки просили мэра Николаева сдать город. В ответ он предложил армии рф сдать технику с доплатой

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Ждём, каким будет ответ

Орки просили мэра Николаева сдать город. В ответ он предложил армии рф сдать технику с доплатой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Орки продолжают в мессенджере WhatsApp рассылать региональным украинским чиновникам сообщения с просьбой перейти на сторону оккупанта. Ранее с подобным уже сталкивались в Харькове, а теперь с идентичным текстом пришло мэру Николаева Александру Сенкевичу.

Глава города не проигнорировал сообщение, а в ответ на него написал даже два. В первом из них Сенкевич спросил, где сейчас находится русский корабль, а во втором сделал встречное предложение: войскам Мордора нужно сдать технику и заработать на этом.

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В статье: война с Россией
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