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СМИ: Китай согласился непублично оказать военную и экономическую помощь рф

Общие новости
(2 голосов)

Китай в своём стиле

СМИ: Китай согласился непублично оказать военную и экономическую помощь рф

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Китай согласился оказать стране-оккупанту военную и экономическую помощь в войне против Украины. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники Reuters и Financial Times.

Американская разведка распространяет эту информацию среди союзников по НАТО и Азии через дипломатическую переписку и при личных встречах.

Ожидается, что Китай и рф эту информацию будут публично опровергать. Представители обеих стран сегодня уже выступили с аналогичными заявлениями.

Напомним, что вчера умирающий кремль через непубличные каналы попросил о помощи Китай в войне с Украиной. Кроме того, на завтра запланирована встреча между представителями США и Китая. На ней американская сторона изложит важность санкций против российской нелепой федерации.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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zloyded (Киев)
14.03.2022 в 21:33
Ви хоч трохи за інформацією слідкуйте і не розводьте паніку! Пишите про спорт - то не суйтесь у політику!!! Зустріч між США та Китаєм відбулася сьогодні у Римі!!!
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0
-1
djantao (Одесса)
14.03.2022 в 20:58
Я бы на месте Китая , урвал кусок РФ, типа курил , Владивостока
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+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
14.03.2022 в 20:46
Де ми той мільярд закопували будемо?...
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+2
-2
dinamovets (Киев)
14.03.2022 в 20:52
Сори, хотел поставить +, но на телефоне это сложно сделать. А китайцев можно брать в плен, будут черти ускоглазые все у нас восстанавливать...
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+3
-1

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