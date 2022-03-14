СМИ: Китай согласился непублично оказать военную и экономическую помощь рф

Китай согласился оказать стране-оккупанту военную и экономическую помощь в войне против Украины. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники Reuters и Financial Times.

Американская разведка распространяет эту информацию среди союзников по НАТО и Азии через дипломатическую переписку и при личных встречах.

Ожидается, что Китай и рф эту информацию будут публично опровергать. Представители обеих стран сегодня уже выступили с аналогичными заявлениями.