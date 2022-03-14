Украинские военные отбили наступление на Донецком направлении
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские военные отбили наступление орков на Донецком направлении, информирует оперативно-тактическая группировка "Восток" на своей странице в фейсбуке.
В ходе отражения враг потерял около 100 орков, 2 танка, 3 БМП и 1 БТР. После неудачной попытки прорвать нашу оборону враг отступил.
Благодаря успешным действиям наших воинов был вовремя обнаружен противник, который пытался атаковать на Волновахском направлении. В результате боя было уничтожено 4 БМП и два взвода пехоты.
Также в течение дня украинская авиация и артиллерия наносили огневые поражения по скоплению военной техники и колоннам врага. В частности, артиллерийским огнем была уничтожена колонна снабжения, а именно более 12 единиц автомобильной техники.
Понеся потери батальонные тактические группы 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ отступили.
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