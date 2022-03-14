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Украинские военные отбили наступление на Донецком направлении

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(3 голосов)

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Украинские военные отбили наступление на Донецком направлении

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинские военные отбили наступление орков на Донецком направлении, информирует оперативно-тактическая группировка "Восток" на своей странице в фейсбуке.

В ходе отражения враг потерял около 100 орков, 2 танка, 3 БМП и 1 БТР. После неудачной попытки прорвать нашу оборону враг отступил.

Благодаря успешным действиям наших воинов был вовремя обнаружен противник, который пытался атаковать на Волновахском направлении. В результате боя было уничтожено 4 БМП и два взвода пехоты.

Также в течение дня украинская авиация и артиллерия наносили огневые поражения по скоплению военной техники и колоннам врага. В частности, артиллерийским огнем была уничтожена колонна снабжения, а именно более 12 единиц автомобильной техники.

Понеся потери батальонные тактические группы 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ отступили.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
14.03.2022 в 21:36
Отлично! Только в Херсоне орков больше чем украинцев,но мы отбили Донецк
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OctoberFest (Голая Пристань)
14.03.2022 в 21:53
не донецк, а на донецком направлении
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