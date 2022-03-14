Журналист Христо Грозев рассказал о панике в Кремле из-за провала "плана А"

Известный журналист Bellingcat Христо Грозев поделился своим мнением касательно войны в Украине.

По его данным, Кремль находится в сложной ситуации из-за провала блицкрига. После того как сорвался "план А", в рф случилась паника, поскольку новый порядок действий разработан не был.

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"Быстрого выхода не будет, поэтому важно понимать, что происходит внутри элиты Кремля, спецслужб, которые сейчас приняли и поняли, это доказано, что "план А" провалился. Есть режим ожидания. Изменения ежедневные, которые не указывают на новую стратегию".

По мнению Грозева есть два варианта дальнейших события. Либо президент рф пойдет на переговоры с Зеленским, согласившись на очень компромиссный для себя вариант, либо решится нанести удар по гражданскому населению неконвенциональным оружием, чтобы принудить Киев к компромиссу и показать своей стране результат.

Напомним, что рф развернула военные действия на территории Украины 24-го февраля 2022-го года.