Еще минимум на 30 дней. Зеленский подал в Раду законопроект о продлении военного положения
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о продлении режима военного положения еще на 30 дней – с 24-го марта.
Рассмотреть законопроект Рада должна в ближайшее время.
Соответствующий проект закона об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" №7168 опубликован на сайте парламента
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