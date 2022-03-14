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Еще минимум на 30 дней. Зеленский подал в Раду законопроект о продлении военного положения

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Еще минимум на 30 дней. Зеленский подал в Раду законопроект о продлении военного положения

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о продлении режима военного положения еще на 30 дней – с 24-го марта.

Рассмотреть законопроект Рада должна в ближайшее время.

Еще минимум на 30 дней. Зеленский подал в Раду законопроект о продлении военного положения - изображение 1

Соответствующий проект закона об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" №7168 опубликован на сайте парламента
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В статье: война с Россией
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