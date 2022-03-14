Еще минимум на 30 дней. Зеленский подал в Раду законопроект о продлении военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о продлении режима военного положения еще на 30 дней – с 24-го марта.

Рассмотреть законопроект Рада должна в ближайшее время.

Соответствующий проект закона об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" №7168 опубликован на сайте парламента