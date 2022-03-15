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Оккупанты привезли похищенного мэра Мелитополя в Луганск и пытают его там

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Оккупанты привезли похищенного мэра Мелитополя в Луганск и пытают его там

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Оккупантами был похищен мэр Мелитополя Иван Федоров. В Сети даже "гуляет" видео очередного преступления путинской орды. По обновленной информации, Федорова привезли в Луганск и пытают там.

Оккупанты "инкриминируют" украинскому чиновнику дело о "терроризме". Эту информацию подтверждает Запорожская ОГА.

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В статье: война с Россией
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