Оккупанты привезли похищенного мэра Мелитополя в Луганск и пытают его там
Изверги
фото из открытых источников
Оккупантами был похищен мэр Мелитополя Иван Федоров. В Сети даже "гуляет" видео очередного преступления путинской орды. По обновленной информации, Федорова привезли в Луганск и пытают там.
Оккупанты "инкриминируют" украинскому чиновнику дело о "терроризме". Эту информацию подтверждает Запорожская ОГА.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- СМИ: Китай согласился непублично оказать военную и экономическую помощь рф
- Орки расстреляли дома мирных жителей в Сумской области
- Крах россиян, скорее всего, будет внезапным и катастрофическим - Фукуяма
- Воздушные силы ВСУ: Российские самолеты уже нанесли удар по белорусской деревне
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
Новости по теме
- 01:21 Украинские Феерический балабол. Кадыров снова пригрозил Зеленскому расправой
- 00:59 Украинские За сутки Украина сбила четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов
- 00:50 Украинские Зеленский: Наша делегация имеет четкую задачу сделать все, чтобы состоялась встреча с президентом рф
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...