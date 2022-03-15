Возможности вести активную войну у россии иссякнут через десять дней, - американский генерал
Это не самый плохой вариант для нас
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Годжес оценил способность россии вести полномасштабную войну против Украины.
Эксперт высказался в эфире американского телеканала MSNBC.
По словам Годжеса, россия перешла к войне на истощение, поэтому бомбит города, убивая мирных людей.
Путинской армии не хватает времени, личного состава и, по мнению эксперта, у нее заканчиваются боеприпасы.
По мнению Годжеса, примерно через 10 дней россияне пересекут точку невозвращения, когда они больше не смогут вести активные боевые действия в этой войне. Но это при условии, что Запад не просто продлит, а усилит поставки для украинских сил, включая оружие против артиллерии и авиации.
Добавим, что в понедельник, 14-го марта, состоялся четвертый раунд официальных переговоров между Украиной и россией. По словам обеих сторон, удалось найти определенный консенсус и продолжается работа в юридической плоскости для выработки документальных нормативов. Украинские члены дипломатической группы говорят о том, что россия значительно трезвее оценивает ситуацию, чем в начале большой войны.
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