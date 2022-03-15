Генштаб ВСУ: Оккупационные войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов и обстрелы из артиллерии
Приближается к завершению третья неделя большой войны
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Генштаб ВСУ обнародовал информацию о положении вещей на фронте по состоянию на полночь, 15-е марта.
Враг продолжает применение авиации с целью поддержки наземных группировок и уничтожения военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. Оккупационные войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов, обстрелы из артиллерии и танков гражданской инфраструктуры и населенных пунктов.
Идет формирование дополнительных оккупационных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины. По имеющейся информации, противником запланировано усиление группировки войск ВС РФ в Харьковском направлении.
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