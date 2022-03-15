Пентагон: С начала вторжения россия выпустила по Украине более 900 ракет

С начала полномасштабного вторжения в Украину россия выпустила уже 900 ракет по Украине, заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США во время закрытого брифинга в Пентагоне 14 марта.

Под ударом оказались Мариуполь, Киев, Харьков, Чернигов и другие украинские города с целью покорить их жителей, отметил чиновник.

Несмотря на бомбардировку, в целом продвижение российской армии по территории Украины почти повсюду остановилось.

Кстати, представитель Пентагона сказал о том, что сто процентов войск, собранных россией на границе с Украиной, уже вступили в войну. Резервов у путинской империи для поддержания динамического наступления нет.