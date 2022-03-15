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Пентагон: С начала вторжения россия выпустила по Украине более 900 ракет

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Вселенское зло

Пентагон: С начала вторжения россия выпустила по Украине более 900 ракет

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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С начала полномасштабного вторжения в Украину россия выпустила уже 900 ракет по Украине, заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США во время закрытого брифинга в Пентагоне 14 марта.

Под ударом оказались Мариуполь, Киев, Харьков, Чернигов и другие украинские города с целью покорить их жителей, отметил чиновник.

Несмотря на бомбардировку, в целом продвижение российской армии по территории Украины почти повсюду остановилось.

Кстати, представитель Пентагона сказал о том, что сто процентов войск, собранных россией на границе с Украиной, уже вступили в войну. Резервов у путинской империи для поддержания динамического наступления нет.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Радіо Свобода

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