Пентагон: С начала вторжения россия выпустила по Украине более 900 ракет
Вселенское зло
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
С начала полномасштабного вторжения в Украину россия выпустила уже 900 ракет по Украине, заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США во время закрытого брифинга в Пентагоне 14 марта.
Под ударом оказались Мариуполь, Киев, Харьков, Чернигов и другие украинские города с целью покорить их жителей, отметил чиновник.
Несмотря на бомбардировку, в целом продвижение российской армии по территории Украины почти повсюду остановилось.
Кстати, представитель Пентагона сказал о том, что сто процентов войск, собранных россией на границе с Украиной, уже вступили в войну. Резервов у путинской империи для поддержания динамического наступления нет.
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