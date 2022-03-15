Правительство Германии больше не будет разглашать подробности о военных поставках для Украины
Пусть будет сюрпризом
Фото: Мінфін
Германия не будет больше разглашать детали о поставке вооружения в Украину. Страна предпочитает тихий процесс поставки.
Об этом заявил спикер минобороны Германии Арне Коллатц, добавив, что "цель российских агрессоров – перерезать пути поставок в Украину и усложнить оборону, и мы не хотим этому способствовать".
Министерство транспорта Германии отдельно сообщило, что из соображений безопасности выключило онлайн-трансляцию камер на автомагистралях страны.
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