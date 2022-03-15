Зеленский: Боевых самолетов страна-оккупант потеряла уже 80, вертолётов – около ста
Слава Украине!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Владимир Зеленский выступил с очередной речью, направленной как к украинскому народу, так и к военным российской федерации.
Президент, в частности, предложил оккупантам позаботиться о своей жизни и сдаваться в плен. Это реальный способ не погибнуть в этой позорной войне. Также Зеленский затронул тему потерь российской армии:
"Наши храбрые защитники продолжают наносить российским войскам сокрушительные потери. Уже скоро количество сбитых вертолётов России достигнет сотни единиц. Боевых самолетов они потеряли уже 80. Сотни танков, тысячи единиц другой техники. За 19 дней российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне".
А еще были новые детали о международных переговорах и санкциях для агрессора. И, наконец, нововведения для бизнеса в рамках экономической реформы: своеобразные налоговые и мониторинговые каникулы, призванные снизить негативное влияние войны на экономику.
Смотрите полное обращение Владимира Зеленского.
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