Переход Вербича, глупое заявление Луческу, осечка Ман Сити. Главные новости за 14 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 14 марта

Воспользовавшись разрешением ФИФА для футболистов из чемпионата Украины, киевское "Динамо" отправило в аренду Беньямина Вербича. Он будет играть за варшавскую "Легию", которая занимает 12 место в турнирной таблице. Как сообщает "Динамо", 30 июня Вербич, активно помогающий украинской армии, вернется в расположение киевского клуба. В нынешнем сезоне Беньямин забил три гола в 13 сыгранных матчах.

Форвард "Металлиста" Матеус Пейшоту перешел в бразильский клуб "Сеара", который прошлый сезон закончил на 11-м месте. Соглашение об аренде рассчитано до конца 2022 года. Пейшоту присоединился к харьковчанам в августе прошлого года, забил 14 голов в рамках Первой лиги, став лучшим бомбардиром чемпионата.

Мирча Луческу, уже находясь в безопасности, дал интервью итальянским СМИ, в котором рассказал, как покидал Украину вместе с легионерами. А еще сказал, что украинцы и россияне как братья, нынешняя война – это политическая проблема, в которой не будет победителя. Более того, Луческу подчеркнул, что спорт – вне политики и это не правильно лишать россиян права соревноваться. Утверждение, что иногда лучше молчать, как никогда актуально.

После вероломного нападения россии на Украину Ярослав Ракицкий расторг контракт с "Зенитом" и несколько раз выражал поддержку своей родине. В настоящее время он ищет варианты продолжения карьеры в Турции. По сообщению местных СМИ, защитник ведет переговоры с "Истанбулом Башакшехир", который в текущем чемпионате занимает четвертое место.

Как известно, 24 марта сборная Украины должна была сыграть полуфинал плей-офф отбора в ЧМ-2022. Но из-за нападения России ФИФА перенесла игру на июнь. Таким образом, у Шотландии оказалось окно. Впрочем, логический выход из ситуации был найден – соперником Тартановой Армии станет сборная Польши, которая тоже не будет играть свой плей-офф из-за отстранения россии от футбола.

О результатах матчей

"Манчестер Сити" не смог переиграть "Кристалл Пелас" – ничья 0:0. Таким образом, "Ливерпуль" может сократить отставание от горожан до одного балла – сейчас разница составляет четыре очка, но у красных на игру меньше. Зинченко просидел матч на скамье для запасных.

"Реал" на выезде разгромил "Мальорку" 0:3. После перерыва отличился Винисиус Жуниор, а затем дубль сделал Бензема, он довел число забитых голов в текущем чемпионате до 22-х! "Реал" оторвался от "Севильи" уже на десять очков.

"Лацио" обыграл "Венецию" благодаря голу с пенальти Иммобиле и поднялся на пятое место, обойдя "Рому" и "Аталанту".