УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россия пройдет точку невозврата через десять дней - бывший командующий армии США в Европе
В тренде

Россия пройдет точку невозврата через десять дней - бывший командующий армии США в Европе

Общие новости
(5 голосов)

Осталось немного

Россия пройдет точку невозврата через десять дней - бывший командующий армии США в Европе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Россия пройдет точку невозврата и потеряет возможность атаковать Украину примерно через 10 дней, считает отставной генерал США Бен Ходжес, который имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане, а в период с 2014-го по 2017-й он командовал армией США в Европе.

По словам Ходжеса, у противника не хватает личного состава, времени и также у него заканчиваются боеприпасы.

"Примерно через 10 дней... при условии, что мы, Запад, не только продолжим, но и усилим наше снабжение украинских сил, чтобы они имели возможность уничтожать российскую артиллерию, армию и отражать ракетные удары. При условии, что мы это сделаем, то за 10 дней россияне пройдут точку невозврата, когда они больше не смогут вести активные боевые действия в этой войне", - отметил генерал.

Напомним, что с момента начала войны украинская Армия уничтожила более 12 тысяч российских солдат, около 400 танков, 80 самолет и много другой военной техники.

Ранее американский философ Френсис Фукуяма отметил, что крах россии случится неожиданно и будет катастрофическим.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УНІАН

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...