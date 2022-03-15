Россия пройдет точку невозврата через десять дней - бывший командующий армии США в Европе
Осталось немного
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Россия пройдет точку невозврата и потеряет возможность атаковать Украину примерно через 10 дней, считает отставной генерал США Бен Ходжес, который имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане, а в период с 2014-го по 2017-й он командовал армией США в Европе.
По словам Ходжеса, у противника не хватает личного состава, времени и также у него заканчиваются боеприпасы.
"Примерно через 10 дней... при условии, что мы, Запад, не только продолжим, но и усилим наше снабжение украинских сил, чтобы они имели возможность уничтожать российскую артиллерию, армию и отражать ракетные удары. При условии, что мы это сделаем, то за 10 дней россияне пройдут точку невозврата, когда они больше не смогут вести активные боевые действия в этой войне", - отметил генерал.
Напомним, что с момента начала войны украинская Армия уничтожила более 12 тысяч российских солдат, около 400 танков, 80 самолет и много другой военной техники.
Ранее американский философ Френсис Фукуяма отметил, что крах россии случится неожиданно и будет катастрофическим.
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