Россияне снова обстреляли Киев - вспыхнул жилой дом
Столица под ударом
Утром, 15 марта враг снова нанес удар по Киеву, в результате чего один из жилых домов загорелся. Подробностей о том, каким способом был нанесен удар, есть ли жертвы, пока нет.
Напомним, в понедельник, 14 марта, россияне попали в здание в Киеве на Оболони, в результате чего произошел масштабный пожар, были жертвы. Днем украинские ПВО сбили ракету над столицей, падение обломков которой также привело к жертвам.
Заметим, что после провала планов по блицкригу, россия перешла к тактике уничтожения гражданской инфраструктуры постоянными ракетными и бомбовыми ударами.
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