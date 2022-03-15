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Украинская ПВО сбила российский беспилотник, залетавший на территорию Польши

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Украина на страже НАТО

Украинская ПВО сбила российский беспилотник, залетавший на территорию Польши

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Воздушные силы ВСУ сообщают, что радиолокационными средствами был зафиксирован факт пересечения государственной границы Украины в направлении Польши предварительно российского беспилотного авиационного комплекса типа «Форпост».

"Беспилотник оккупантов сначала кружил над Яворивским полигоном, очевидно изучая последствия ракетных обстрелов на Львовщине, затем углубился на территорию Польши, вернулся в украинское воздушное пространство и был сбит нашим ПВО. Остатки ищут", говорится в сообщении ПВО.

Напомним, в результате удара по Миротворческому центру на Яворивском полигоне погибли 35 человек, 134 получили ранения. Перед этим беспилотник советского производства долетел и взорвался в Загребе, пересекая воздушное пространство Венгрии и Румынии.

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В статье: война с Россией
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