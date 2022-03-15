Генштаб ВСУ доложил о потерях россиян под Мариуполем за понедельник

Генеральный штаб ВСУ в оперативной утренней сводке сообщил, что российские войска в понедельник, 14 марта, пытались захватить Мариуполь, но украинскими воинами были успешно отбиты атаки захватчиков.

"Общие потери врага составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили", сообщает Генштаб.

Также в сводке указано, что за минувший день артиллерия и авиация нанесли огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения. По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета были уничтожены 12 единиц автомобильной техники.

Также потери понесли батальоны тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии РФ.