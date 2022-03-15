МАГАТЭ: Украина сообщила, что электроснабжение на ЧАЭС – возобновлено
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Getty Images / Global Images Ukraine
Электроснабжение на Чернобыльской АЭС возобновлено после повреждений в результате боевых действий.
"Украина сообщила МАГАТЭ, что сегодня снова было восстановлено внешнее электроснабжение на Чернобыльскую атомную электростанцию после того, как линия электроснабжения была еще раз повреждена оккупационными войсками".
#Україна повідомила #МАГАТЕ, що сьогодні знову було відновлено зовнішнє електропостачання на #Чорнобильську атомну електростанцію після того, як лінія електропостачання була ще раз пошкоджена «окупаційними військами». https://t.co/WIgM7U7Vmh— IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 14, 2022
Напомним, в самом начале войны армия рф захватила Чернобыльскую АЭС. Ранее мы сообщали, что персонал на данный момент удерживают в заложниках, работники больше не производят ремонт и техническое обслуживание оборудования. Это связано с физической и психологической усталостью после непрерывной работы почти три недели.
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