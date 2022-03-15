МАГАТЭ: Украина сообщила, что электроснабжение на ЧАЭС – возобновлено

Электроснабжение на Чернобыльской АЭС возобновлено после повреждений в результате боевых действий.

"Украина сообщила МАГАТЭ, что сегодня снова было восстановлено внешнее электроснабжение на Чернобыльскую атомную электростанцию после того, как линия электроснабжения была еще раз повреждена оккупационными войсками".

#Україна повідомила #МАГАТЕ, що сьогодні знову було відновлено зовнішнє електропостачання на #Чорнобильську атомну електростанцію після того, як лінія електропостачання була ще раз пошкоджена «окупаційними військами». https://t.co/WIgM7U7Vmh — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 14, 2022

Напомним, в самом начале войны армия рф захватила Чернобыльскую АЭС. Ранее мы сообщали, что персонал на данный момент удерживают в заложниках, работники больше не производят ремонт и техническое обслуживание оборудования. Это связано с физической и психологической усталостью после непрерывной работы почти три недели.