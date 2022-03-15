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МАГАТЭ: Украина сообщила, что электроснабжение на ЧАЭС – возобновлено

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МАГАТЭ: Украина сообщила, что электроснабжение на ЧАЭС – возобновлено

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Электроснабжение на Чернобыльской АЭС возобновлено после повреждений в результате боевых действий.

"Украина сообщила МАГАТЭ, что сегодня снова было восстановлено внешнее электроснабжение на Чернобыльскую атомную электростанцию после того, как линия электроснабжения была еще раз повреждена оккупационными войсками".

Напомним, в самом начале войны армия рф захватила Чернобыльскую АЭС. Ранее мы сообщали, что персонал на данный момент удерживают в заложниках, работники больше не производят ремонт и техническое обслуживание оборудования. Это связано с физической и психологической усталостью после непрерывной работы почти три недели.

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В статье: война с Россией ЧАЭС МАГАТЭ
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