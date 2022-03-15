"Сердца там точно нет". Федецкий пристыдил Тимощука за молчание о войне

Экс-защитник "Шахтера", "Карпат", "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий высказал свое мнение о земляке Анатолии Тимощуке, который игнорирует войну россии против Украины.

"Предатель. Это чтоб ничего другого не говорить. Я ему написал сообщение. Он его прочитал, но оставил без ответа. Его поведение в этой ситуации удивляет. россия обстреливает мирных жителей, сбрасывает бомбы на роддом, и он все это знает, потому что его родители живут в Луцке. Он ведь наверняка поддерживает связь с отцом, который в курсе того, что происходит. Цинично закрывать глаза на происходящее и никак не реагировать. Что у тебя должно быть в груди? Думаю, сердца там точно нет. Он не переживает и ничего не пытается сделать. Просто молчать…

Никто не заставляет его брать автомат и сразу идти воевать. Он был символом сборной Украины. 144 матча! Никому такое не удавалось и в ближайшее время не удастся. Думаю, что в его случае деньги значат намного больше, чем то, что происходит в Украине. Я не могу сказать о Толике, что он патриот. Я очень разочарован. Никогда не мог представить такого отношения с его стороны. Мы дружили. Когда играли за сборную, вместе с ним ездили в госпиталь к нашим раненным, проведывали военных, привозили им подарки. Для них это многое значило, и Толик сам это прекрасно видел. И после этого засунуть язык в ж*пу и молчать, это настолько цинично и низко…

Это его выбор. Он его сделал. Не знаю, как он с этим будет жить. Украина победит, а ему с этим жить. Ничего не мешало ему разорвать контракт и поехать в какую-то другую страну. Я не говорю про Украину. Тут его особо никто не ждет. Выехать в любую другую страну и как-то помочь нашей армии. Даже те украинские футболисты, которые играли за российские клуб и говорили, что футбол вне политики, разорвали контракты и уехали, а Толик продолжает работать в "Зените". Это преступление против своего народа и против своей совести. В семье не без урода", - подытожил Федецкий.