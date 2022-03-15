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Есть дата. Международный суд в Гааге вынесет решение о войне в Украине уже на этой неделе

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Есть дата. Международный суд в Гааге вынесет решение о войне в Украине уже на этой неделе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Международный суд в Гааге назвал дату, когда будет вынесено решение по делу геноцида в Украине, который устроила армия российской федерации.

Заседание запланировано на 16 марта, оно начнется в 17:00 по киевскому времени во Дворце мира. Дело будет рассмотрено в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.

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В статье: война с Россией Гаага
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