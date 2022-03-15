Есть дата. Международный суд в Гааге вынесет решение о войне в Украине уже на этой неделе
Тянуть нельзя
Getty Images / Global Images Ukraine
Международный суд в Гааге назвал дату, когда будет вынесено решение по делу геноцида в Украине, который устроила армия российской федерации.
Заседание запланировано на 16 марта, оно начнется в 17:00 по киевскому времени во Дворце мира. Дело будет рассмотрено в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
PRESS RELEASE: the #ICJ will deliver its Order in the case concerning Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (#Ukraine v. #Russia) this Wednesday, 16 March, at 4 p.m. (The Hague) https://t.co/RmzeTuRbre pic.twitter.com/GKG93WTDAK— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 14, 2022
Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.
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