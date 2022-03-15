Плюс 1500 орков. Генштаб наконец-то обновил данные по потерям личного состава врага

Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные об общих боевых потерях противника по состоянию на утро 15 марта.

Наконец, сдвинулась с места цифра о потерях личного состава – несколько дней показатель держался на отметке более 12 тысяч, во вторник Генштаб объявил о 13500 уничтоженных врагов.

Также украинская Армия увеличила количество уничтоженных танков – сейчас эта цифра составляет 404 единицы. Боевых бронированных машин уничтожено 1279 единиц (+30 в сутки). Цифры по уничтоженным артиллерийским системам и РСЗО остались без изменений – 150 и 64 соответственно, а вот средства ПВО увеличили на две единицы – теперь их 36 уничтоженных. Также добавилось 23 единицы автомобильной техники – общая цифра 640.

Также ВСУ уничтожили 81 самолет, число уничтоженных вертолетов уверенно приближается к 100, сейчас этот показатель составляет 95. Также враг потерял 9 беспилотников.

Генштаб напоминает, что подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.