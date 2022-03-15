Плюс 1500 орков. Генштаб наконец-то обновил данные по потерям личного состава врага
Будет больше
Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные об общих боевых потерях противника по состоянию на утро 15 марта.
Наконец, сдвинулась с места цифра о потерях личного состава – несколько дней показатель держался на отметке более 12 тысяч, во вторник Генштаб объявил о 13500 уничтоженных врагов.
Также украинская Армия увеличила количество уничтоженных танков – сейчас эта цифра составляет 404 единицы. Боевых бронированных машин уничтожено 1279 единиц (+30 в сутки). Цифры по уничтоженным артиллерийским системам и РСЗО остались без изменений – 150 и 64 соответственно, а вот средства ПВО увеличили на две единицы – теперь их 36 уничтоженных. Также добавилось 23 единицы автомобильной техники – общая цифра 640.
Также ВСУ уничтожили 81 самолет, число уничтоженных вертолетов уверенно приближается к 100, сейчас этот показатель составляет 95. Также враг потерял 9 беспилотников.
Генштаб напоминает, что подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Популярное сейчас
- Россия пройдет точку невозврата через десять дней - бывший командующий армии США в Европе
- Возможности вести активную войну у россии иссякнут через десять дней, - американский генерал
- Журналист Христо Грозев рассказал о панике в Кремле из-за провала "плана А"
- Утренний ракетный обстрел от россиян: Под ударом оказались семь областей Украины
- Морбиус с нами! Джаред Лето пообщался с украинцами и спел про Одессу. ВИДЕО
- Как выглядят герои. Украинские солдаты помогают эвакуировать женщин, детей и животных. ФОТО
Новости по теме
- 01:46 Украинские Зеленский: Боевых самолетов страна-оккупант потеряла уже 80, вертолётов – около ста
- 01:36 Украинские Правительство Германии больше не будет разглашать подробности о военных поставках для Украины
- 01:29 Украинские Пентагон: С начала вторжения россия выпустила по Украине более 900 ракет