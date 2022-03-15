УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ради живого щита. В Сумской области рашисты загоняют людей в фейковые "зеленые" коридоры
В тренде

Ради живого щита. В Сумской области рашисты загоняют людей в фейковые "зеленые" коридоры

Общие новости
(1 голосов)

Честь у оккупанта отсутствует как класс

Ради живого щита. В Сумской области рашисты загоняют людей в фейковые "зеленые" коридоры

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал о новых преступлениях рф.

"14 марта 2022. Российские оккупанты в Тростянце загоняют местных в фейковые "зеленые" коридоры, массово отбирают мобильные телефоны, пытаясь защитить себя физически и информационно, создав "живые" и информационные щиты. Орки не позволяют восстановить электроснабжение, не допуская работников Облэнерго к коммуникациям, которые находятся в районе Ахтырской горы. Совершают всевозможные преграды для доставки гуманитарных грузов".

"Мы работаем над тем, чтобы договориться за эвакуационные "зеленые коридоры" для горожан! Мы сможем вывезти из зоны боевых действий всех желающих, а остающимся в городе – завезти еду, лекарства и товары первой необходимости".

Читайте такжеМинай помог обустроить бомбоубежище в Ужгороде

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Zhyvytskyy

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...