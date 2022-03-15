Ради живого щита. В Сумской области рашисты загоняют людей в фейковые "зеленые" коридоры

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал о новых преступлениях рф.

"14 марта 2022. Российские оккупанты в Тростянце загоняют местных в фейковые "зеленые" коридоры, массово отбирают мобильные телефоны, пытаясь защитить себя физически и информационно, создав "живые" и информационные щиты. Орки не позволяют восстановить электроснабжение, не допуская работников Облэнерго к коммуникациям, которые находятся в районе Ахтырской горы. Совершают всевозможные преграды для доставки гуманитарных грузов".

"Мы работаем над тем, чтобы договориться за эвакуационные "зеленые коридоры" для горожан! Мы сможем вывезти из зоны боевых действий всех желающих, а остающимся в городе – завезти еду, лекарства и товары первой необходимости".