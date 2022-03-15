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Утренний обстрел орками Киева - пострадали несколько домов и станция метро

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Гаага уже ждет.

Утренний обстрел орками Киева - пострадали несколько домов и станция метро

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Очередное утро начинается для жителей украинской столицы с подсчета потерь.

Ранее уже сообщалось о пожаре в одном из жилых домов.

Позже стало известно, что снаряд попал в 10-этажное здание в Подольском районе.

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В результате вспыхнул огонь на первых пяти этажах, с которым сражаются спасатели.

Также под обстрел попал частный дом на Осокорках.

Утренний обстрел орками Киева - пострадали несколько домов и станция метро - изображение 2Утренний обстрел орками Киева - пострадали несколько домов и станция метро - изображение 3

Прибывшие на место пожарные оперативно справились с огнем, обошлось без жертв.

Досталось и станции метро Лукьяновская - взрывной волной были повреждены фасад и служебные помещения.

Утренний обстрел орками Киева - пострадали несколько домов и станция метро - изображение 4Утренний обстрел орками Киева - пострадали несколько домов и станция метро - изображение 5

Поезда временно не будут останавливаться на этой станции.

Как видим, рашисты продолжают придерживаться тактики запугивания населения и уничтожения гражданских объектов.

За это они точно понесут ответ.

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В статье: война с Россией
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