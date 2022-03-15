Утренний обстрел орками Киева - пострадали несколько домов и станция метро
Гаага уже ждет.
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Очередное утро начинается для жителей украинской столицы с подсчета потерь.
Ранее уже сообщалось о пожаре в одном из жилых домов.
Позже стало известно, что снаряд попал в 10-этажное здание в Подольском районе.
В результате вспыхнул огонь на первых пяти этажах, с которым сражаются спасатели.
Также под обстрел попал частный дом на Осокорках.
Прибывшие на место пожарные оперативно справились с огнем, обошлось без жертв.
Досталось и станции метро Лукьяновская - взрывной волной были повреждены фасад и служебные помещения.
Поезда временно не будут останавливаться на этой станции.
Как видим, рашисты продолжают придерживаться тактики запугивания населения и уничтожения гражданских объектов.
За это они точно понесут ответ.
Популярное сейчас
- Генштаб ВСУ доложил о потерях россиян под Мариуполем за понедельник
- Россияне снова обстреляли Киев - вспыхнул жилой дом
- Переход Вербича, глупое заявление Луческу, осечка Ман Сити. Главные новости за 14 марта
- Китайский производитель дронов DJI ограничил технологию Aeroscope для ВСУ, но не для рф
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
Новости по теме
- 01:46 Украинские Зеленский: Боевых самолетов страна-оккупант потеряла уже 80, вертолётов – около ста
- 01:36 Украинские Правительство Германии больше не будет разглашать подробности о военных поставках для Украины
- 01:29 Украинские Пентагон: С начала вторжения россия выпустила по Украине более 900 ракет