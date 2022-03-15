Утренний обстрел орками Киева - пострадали несколько домов и станция метро

Очередное утро начинается для жителей украинской столицы с подсчета потерь.

Ранее уже сообщалось о пожаре в одном из жилых домов.

Позже стало известно, что снаряд попал в 10-этажное здание в Подольском районе.

В результате вспыхнул огонь на первых пяти этажах, с которым сражаются спасатели.

Также под обстрел попал частный дом на Осокорках.

Прибывшие на место пожарные оперативно справились с огнем, обошлось без жертв.

Досталось и станции метро Лукьяновская - взрывной волной были повреждены фасад и служебные помещения.

Поезда временно не будут останавливаться на этой станции.

Как видим, рашисты продолжают придерживаться тактики запугивания населения и уничтожения гражданских объектов.

За это они точно понесут ответ.