Белый дом прокомментировал информацию о возможной помощи России от Китая в войне с Украиной. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, помощь Китаю хутину будет иметь значительные последствия:

"Если они окажут военную или другую помощь, которая пойдет вразрез с санкциями, или поддержат военные действия, это будет иметь значительные последствия".

Ранее похожее заявление сделал советник президента США Джейк Салливан.

Ранее американские СМИ сообщили, что россия попросила Китай оказать ей военную технику и поддержку в войне против Украины. Также москва просит Пекин о дополнительной экономической помощи, чтобы противодействовать ударам, нанесенным ее экономике санкциями.

Впоследствии авторитетные западные издания со ссылкой на американскую разведку сообщили, что Китай согласился сотрудничать с агрессором, но не публично.