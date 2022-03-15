США снова предупредили Китай о последствиях в случае помощи россии
Зачем Пекину лишние проблемы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Белый дом прокомментировал информацию о возможной помощи России от Китая в войне с Украиной. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, помощь Китаю хутину будет иметь значительные последствия:
"Если они окажут военную или другую помощь, которая пойдет вразрез с санкциями, или поддержат военные действия, это будет иметь значительные последствия".
Ранее похожее заявление сделал советник президента США Джейк Салливан.
Ранее американские СМИ сообщили, что россия попросила Китай оказать ей военную технику и поддержку в войне против Украины. Также москва просит Пекин о дополнительной экономической помощи, чтобы противодействовать ударам, нанесенным ее экономике санкциями.
Впоследствии авторитетные западные издания со ссылкой на американскую разведку сообщили, что Китай согласился сотрудничать с агрессором, но не публично.
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