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США снова предупредили Китай о последствиях в случае помощи россии

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Зачем Пекину лишние проблемы

США снова предупредили Китай о последствиях в случае помощи россии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Белый дом прокомментировал информацию о возможной помощи России от Китая в войне с Украиной. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, помощь Китаю хутину будет иметь значительные последствия:

"Если они окажут военную или другую помощь, которая пойдет вразрез с санкциями, или поддержат военные действия, это будет иметь значительные последствия".

Ранее похожее заявление сделал советник президента США Джейк Салливан.

Ранее американские СМИ сообщили, что россия попросила Китай оказать ей военную технику и поддержку в войне против Украины. Также москва просит Пекин о дополнительной экономической помощи, чтобы противодействовать ударам, нанесенным ее экономике санкциями.

Впоследствии авторитетные западные издания со ссылкой на американскую разведку сообщили, что Китай согласился сотрудничать с агрессором, но не публично.

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В статье: война с Россией
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