Украинская группа запишет свое выступление на Евровидение-2022 в безопасном месте
Этно пробуждает в украинцах то, чего нет, и никогда не будет у россиян
Kalush
Известная украинская группа KALUSH Orchestra запишет свое выступление на Евровидение-2022 в безопасном месте, после чего запись будет отправлена организаторам международного песенного конкурса.
В случае победы Украины над российскими оккупантами до мая наша делегация отправится в Италию и споет вживую.
Напомним, 5 февраля 2022 года россия была дисквалифицирована из конкурса в связи с вторжением войск на Украину. 1 марта 2022 года ЕВС отстранил российских вещателей из организации и заявил, что участие в Евровидении станет возможным только после разрешения руководства.
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Источник:Eurovision Ukraine
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