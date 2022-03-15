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Украинская группа запишет свое выступление на Евровидение-2022 в безопасном месте

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Этно пробуждает в украинцах то, чего нет, и никогда не будет у россиян

Украинская группа запишет свое выступление на Евровидение-2022 в безопасном месте

Kalush

Новина українською

Известная украинская группа KALUSH Orchestra запишет свое выступление на Евровидение-2022 в безопасном месте, после чего запись будет отправлена организаторам международного песенного конкурса.

В случае победы Украины над российскими оккупантами до мая наша делегация отправится в Италию и споет вживую.

Напомним, 5 февраля 2022 года россия была дисквалифицирована из конкурса в связи с вторжением войск на Украину. 1 марта 2022 года ЕВС отстранил российских вещателей из организации и заявил, что участие в Евровидении станет возможным только после разрешения руководства.

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В статье: война с Россией Евровидение KALUSH
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Источник:
Eurovision Ukraine

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