Ирпень на 70 процентов контролируют силы ВСУ

Ирпень - одна из самых горячих точек Украины на сегодняшний день.

Но здесь есть и позитивные сдвиги.

Как сообщают в ГСЧС, 70 процентов города находятся под контролем ВСУ.

Хотя бои продолжаются.

"В Ирпене – бой. ВСУ контролируют 70 процентов территории города. В Вышгородском районе – передвижение техники врага. В Броварском районе: вражеская техника в населенных пунктах Калитянской, Великодимерской и Калиновской территориальных общин. Периодические бои", - полный текст сообщения ГСЧС.