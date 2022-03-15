Ирпень на 70 процентов контролируют силы ВСУ
Тесним орду.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ирпень - одна из самых горячих точек Украины на сегодняшний день.
Но здесь есть и позитивные сдвиги.
Как сообщают в ГСЧС, 70 процентов города находятся под контролем ВСУ.
Хотя бои продолжаются.
"В Ирпене – бой. ВСУ контролируют 70 процентов территории города. В Вышгородском районе – передвижение техники врага. В Броварском районе: вражеская техника в населенных пунктах Калитянской, Великодимерской и Калиновской территориальных общин. Периодические бои", - полный текст сообщения ГСЧС.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Возле Чернигова украинская артиллерия "накрыла" батарею РСЗО
- "Ништяки" от украинца. Ярмоленко помог разведчикам Чернигова
- Генштаб ВСУ доложил о потерях россиян под Мариуполем за понедельник
- Воздушные силы ВСУ: Российские самолеты уже нанесли удар по белорусской деревне
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине
- Морбиус с нами! Джаред Лето пообщался с украинцами и спел про Одессу. ВИДЕО
Новости по теме
- 01:46 Украинские Зеленский: Боевых самолетов страна-оккупант потеряла уже 80, вертолётов – около ста
- 01:36 Украинские Правительство Германии больше не будет разглашать подробности о военных поставках для Украины
- 01:29 Украинские Пентагон: С начала вторжения россия выпустила по Украине более 900 ракет
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...