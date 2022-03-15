УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ирпень на 70 процентов контролируют силы ВСУ
В тренде

Ирпень на 70 процентов контролируют силы ВСУ

Общие новости
(1 голосов)

Тесним орду.

Ирпень на 70 процентов контролируют силы ВСУ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Ирпень - одна из самых горячих точек Украины на сегодняшний день.

Но здесь есть и позитивные сдвиги.

Как сообщают в ГСЧС, 70 процентов города находятся под контролем ВСУ.

Хотя бои продолжаются.

"В Ирпене – бой. ВСУ контролируют 70 процентов территории города. В Вышгородском районе – передвижение техники врага. В Броварском районе: вражеская техника в населенных пунктах Калитянской, Великодимерской и Калиновской территориальных общин. Периодические бои", - полный текст сообщения ГСЧС.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...