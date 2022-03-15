Заместитель мэра Изюма: Город в осаде, ситуация ничем не лучше Мариуполя. Умерших некому хоронить

Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин высказался по поводу критической ситуации в городе:

"SOS. Город Изюм две недели в осаде. Без воды, без света, тепла, еды, лекарств, связи. Ситуация ничем не лучше Мариуполя. Получаем информацию, что уцелевшие под обстрелами умирают от болезней и отсутствия лекарств. Умерших некому хоронить. Медицинская помощь не оказывается. Подвезти гуманитарную помощь, которая есть в достаточном количестве, нет возможности. Увезти людей нет возможности. Враг коварно обстреливает дорогу в Славянск, а дорога из Харькова контролируется оккупантом".