Заместитель мэра Изюма: Город в осаде, ситуация ничем не лучше Мариуполя. Умерших некому хоронить
Ужасы войны
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Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин высказался по поводу критической ситуации в городе:
"SOS. Город Изюм две недели в осаде. Без воды, без света, тепла, еды, лекарств, связи. Ситуация ничем не лучше Мариуполя. Получаем информацию, что уцелевшие под обстрелами умирают от болезней и отсутствия лекарств. Умерших некому хоронить. Медицинская помощь не оказывается. Подвезти гуманитарную помощь, которая есть в достаточном количестве, нет возможности. Увезти людей нет возможности. Враг коварно обстреливает дорогу в Славянск, а дорога из Харькова контролируется оккупантом".
"Изюмчане на грани. Мосты сорваны, город разрезан пополам. Соединения никакого! Изюму нужны СРОЧНО гуманитарные коридоры с двух сторон (со стороны Харькова и со стороны Славянска) для доставки гуманитарных грузов. Изюму нужны зеленые коридоры с двух сторон для эвакуации граждан. Я прошу всех причастных к решению этих вопросов найти выход. Это вопрос будущего нашего общества".
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