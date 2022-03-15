Возле Чернигова украинская артиллерия "накрыла" батарею РСЗО

Оперативное командование «Север» сообщает, что защитниками Чернигова была обнаружена батарея реактивных систем залпового огня врага, коварно обстреливавшая жилые кварталы города.

"Наблюдатели заметили, как батарея начала разворачиваться для преступных обстрелов. Но 10 минут работы нашей артиллерии быстро свернула их планы. Теперь на том месте будет клумба", говорится в официальной сводке.

В целом, ситуация в зоне ответственности подразделений оперативного командования «Север» по состоянию на утро 15 марта остается контролируемой.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинская Армия уничтожила 13500 вражеских солдат, около 3 тысяч единиц разной техники.