Кличко анонсировал изменение комендантского часа в Киеве

Мэр города Киева Виталий Кличко сообщил о том, что комендантский час в столице будет изменен.

"Сегодня – сложный и опасный момент.

По решению военного командования, с сегодняшнего дня – 15 марта, с 20:00 – в Киеве вводится комендантский час.

Запрет передвижения по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия.

Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта.

Поэтому прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги", – в укрытии, сообщил Виталий Кличко.