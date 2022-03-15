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Кличко анонсировал изменение комендантского часа в Киеве

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В связи со сложной ситуацией в городе.

Кличко анонсировал изменение комендантского часа в Киеве

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

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Мэр города Киева Виталий Кличко сообщил о том, что комендантский час в столице будет изменен.

"Сегодня – сложный и опасный момент.

По решению военного командования, с сегодняшнего дня – 15 марта, с 20:00 – в Киеве вводится комендантский час.

Запрет передвижения по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия.

Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта.

Поэтому прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги", – в укрытии, сообщил Виталий Кличко.

Напомним, сегодня утром Киев подвергся очередной атаке, в результате которой пострадало несколько жилых зданий и станция метро.

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В статье: война с Россией
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