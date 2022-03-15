Кличко анонсировал изменение комендантского часа в Киеве
В связи со сложной ситуацией в городе.
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
Мэр города Киева Виталий Кличко сообщил о том, что комендантский час в столице будет изменен.
"Сегодня – сложный и опасный момент.
По решению военного командования, с сегодняшнего дня – 15 марта, с 20:00 – в Киеве вводится комендантский час.
Запрет передвижения по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия.
Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта.
Поэтому прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги", – в укрытии, сообщил Виталий Кличко.
Напомним, сегодня утром
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