ВСУ уничтожили очередного генерал-майора армии рф - ФОТО

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал фото очередного, уже четвертого по счету уничтоженного генерал-майора армии агрессора.

Имя и должность убитого пока неизвестны.

Заметим, что это уже четвертый генерал-майор армии РФ, уничтоженный ВСУ. 11 марта стало известно, что «стал 200-м» командующий 29-й армией Восточного военного округа генерал-майор Андрей Колесников.

8 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об уничтожении во время боев вблизи Харькова генерал-майора, начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армией Центрального военного округа России Виталия Герасимова.

3 марта стало известно, о смерти заместителя командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России, генерал-майора Андрея Суховецкого.