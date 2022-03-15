УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ уничтожили очередного генерал-майора армии рф - ФОТО
В тренде

ВСУ уничтожили очередного генерал-майора армии рф - ФОТО

Общие новости
(3 голосов)

Земля стекловатой

ВСУ уничтожили очередного генерал-майора армии рф - ФОТО

Новина українською

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал фото очередного, уже четвертого по счету уничтоженного генерал-майора армии агрессора.

Имя и должность убитого пока неизвестны.

Заметим, что это уже четвертый генерал-майор армии РФ, уничтоженный ВСУ. 11 марта стало известно, что «стал 200-м» командующий 29-й армией Восточного военного округа генерал-майор Андрей Колесников.

8 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об уничтожении во время боев вблизи Харькова генерал-майора, начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армией Центрального военного округа России Виталия Герасимова.

3 марта стало известно, о смерти заместителя командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России, генерал-майора Андрея Суховецкого.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...