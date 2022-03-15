ВСУ уничтожили очередного генерал-майора армии рф - ФОТО
Земля стекловатой
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал фото очередного, уже четвертого по счету уничтоженного генерал-майора армии агрессора.
Имя и должность убитого пока неизвестны.
Заметим, что это уже четвертый генерал-майор армии РФ, уничтоженный ВСУ. 11 марта стало известно, что «стал 200-м» командующий 29-й армией Восточного военного округа генерал-майор Андрей Колесников.
8 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об уничтожении во время боев вблизи Харькова генерал-майора, начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армией Центрального военного округа России Виталия Герасимова.
3 марта стало известно, о смерти заместителя командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России, генерал-майора Андрея Суховецкого.
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