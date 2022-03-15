"Не сидеть где-нибудь и сочувствовать". Кличко призвал мужчин вернуться в Киев для защиты столицы

Мэр Киева Виталий Кличко призвал всех киевлян помогать защитникам города тем, чем они могут. А тех мужчин, которые покинули столицу – вернуться и защищать свой дом.

"Столица – сердце Украины – будет обороняться! И Киев, который сегодня является символом и форпостом европейской свободы и безопасности, мы не сдадим! На колени нас не поставят! Сегодня важны усилия каждого киевлянина. Кто-то с оружием в руках – в терробороне. Кто-то помогает возводить укрепления в городе. Нужно готовить еду нашим защитникам и социально незащищенным киевлянам. Развозить продукты. Много другой работы".