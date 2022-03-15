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"Не сидеть где-нибудь и сочувствовать". Кличко призвал мужчин вернуться в Киев для защиты столицы

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Виталий написал новый пост

"Не сидеть где-нибудь и сочувствовать". Кличко призвал мужчин вернуться в Киев для защиты столицы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мэр Киева Виталий Кличко призвал всех киевлян помогать защитникам города тем, чем они могут. А тех мужчин, которые покинули столицу – вернуться и защищать свой дом.

"Столица – сердце Украины – будет обороняться! И Киев, который сегодня является символом и форпостом европейской свободы и безопасности, мы не сдадим! На колени нас не поставят! Сегодня важны усилия каждого киевлянина. Кто-то с оружием в руках – в терробороне. Кто-то помогает возводить укрепления в городе. Нужно готовить еду нашим защитникам и социально незащищенным киевлянам. Развозить продукты. Много другой работы".

"Каждый любящий Киев и желающий, чтобы он выстоял, должен помогать как может! Многие женщины и дети уехали в безопасные места, это понятно. И многие мужчины, увозившие свои семьи, вернулись в город. Я обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал! Мужчины-киевляне! Возвращайтесь! Надо защищать наш город и свое будущее! А не сидеть где-нибудь и сочувствовать! Украинцы показали миру свое мужество и готовность сражаться за свою землю. Только вместе выстоим! Слава Украине!"

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В статье: Виталий Кличко война с Россией
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Источник:
t.me/vitaliy_klitschko

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