В голове у них опилки – да, да, да. путин и шойгу планируют вырубку и продажу украинского леса
Руки прочь!
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Государство-оккупант планирует массовые вырубки украинских лесов. Об этом говорится в письме министра обороны россии Шойгу "О возможности вырубки на землях обороны", адресованном лично путину.
Целью документа является получение разрешения на тотальную вырубку украинских "лесов, деревьев, кустарников и зеленых насаждений". Планируются вырубки "любой интенсивности и возраста, независимо от формы собственности и категории земель с правом использования полученной древесины".
Неиспользованная для нужд вс рф древесина будет продана, а полученные средства пойдут на обеспечение армии-оккупанта. В последний раз подобное на территории Украины происходило во время фашистской оккупации. Когда захватчики уничтожали и увозили материальные и природные ценности.
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