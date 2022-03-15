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В голове у них опилки – да, да, да. путин и шойгу планируют вырубку и продажу украинского леса

Общие новости
(1 голосов)

Руки прочь!

В голове у них опилки – да, да, да. путин и шойгу планируют вырубку и продажу украинского леса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Государство-оккупант планирует массовые вырубки украинских лесов. Об этом говорится в письме министра обороны россии Шойгу "О возможности вырубки на землях обороны", адресованном лично путину.

Целью документа является получение разрешения на тотальную вырубку украинских "лесов, деревьев, кустарников и зеленых насаждений". Планируются вырубки "любой интенсивности и возраста, независимо от формы собственности и категории земель с правом использования полученной древесины".

Неиспользованная для нужд вс рф древесина будет продана, а полученные средства пойдут на обеспечение армии-оккупанта. В последний раз подобное на территории Украины происходило во время фашистской оккупации. Когда захватчики уничтожали и увозили материальные и природные ценности.

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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Источник:
ВРУ

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.03.2022 в 14:46
Рашистские предшественники чернозем вывозили...
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Динамист (Киев)
15.03.2022 в 14:20
Ну ось все ясно а то денаціоналізація,безблоковий статус,друга расєйська.......прийшли тупо красти як примітивні безграмотні урагани,ще й дружків своїх дебільноватих (армія РФ)з собою прихватили
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Черноморчик (Одесса )
15.03.2022 в 14:08
Теже фашисты , только прикрываются в отличии от предшественника.
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