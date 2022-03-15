В голове у них опилки – да, да, да. путин и шойгу планируют вырубку и продажу украинского леса

Государство-оккупант планирует массовые вырубки украинских лесов. Об этом говорится в письме министра обороны россии Шойгу "О возможности вырубки на землях обороны", адресованном лично путину.

Целью документа является получение разрешения на тотальную вырубку украинских "лесов, деревьев, кустарников и зеленых насаждений". Планируются вырубки "любой интенсивности и возраста, независимо от формы собственности и категории земель с правом использования полученной древесины".

Неиспользованная для нужд вс рф древесина будет продана, а полученные средства пойдут на обеспечение армии-оккупанта. В последний раз подобное на территории Украины происходило во время фашистской оккупации. Когда захватчики уничтожали и увозили материальные и природные ценности.