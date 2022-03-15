Министр финансов оценил убытки для Украины от войны в полтриллиона долларов
415 миллиардов возьмем из замороженных резервов России
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Предварительно убытки из-за военных действий на территории Украины составляют не менее 500 млрд долларов, но и эта сумма не является окончательной.
Об этом в интервью для СМИ рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.
"Немало логистических цепочек разорваны полностью, уничтожено немало предприятий, а некоторые просто не могут работать, потому что их работники уехали. В Министерстве экономики считали, что расходы от войны составят от трети до половины ВВП страны. По другой оценке, речь идет о 500 млрд долларов. Однако точную сумму можно будет назвать только после окончания войны", - подчеркнул Марченко.
Ранее Международный валютный фонд прогнозировал сокращение валового внутреннего продукта Украины на 10% по итогам 2022 года из-за войны с Россией. Также фонд прогнозирует рост инфляции до 19,1%.
Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявлял, что Запад разработает новый «план Маршалла» для восстановления Украины.
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