Залужный: Мы остановили агрессора и по определенным направлениям переходим в контрнаступление
Выгоним врага со своей земли
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что наши украинские воины в некоторых направлениях собираются переходить в контрнаступление.
"20 дней открытой войны. 20 дней стойкости и героизма. 20 дней борьбы. Вооруженные Силы Украины выполняют поставленные задачи. Мы остановили агрессора, развернули части резерва и по определенным направлениям переходим в контрнаступление".
"К большому сожалению, мы несем потери. Они в несколько раз меньше, чем у противника. Но жизнь и здоровье каждого нашего воина бесценно. Я соболезную семьям погибших. Обещаю, мы отомстим за каждого побратима и посестру, за мирных украинцев, за наших детей".
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