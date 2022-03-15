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Залужный: Мы остановили агрессора и по определенным направлениям переходим в контрнаступление

Общие новости
(1 голосов)

Выгоним врага со своей земли

Залужный: Мы остановили агрессора и по определенным направлениям переходим в контрнаступление

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что наши украинские воины в некоторых направлениях собираются переходить в контрнаступление.

"20 дней открытой войны. 20 дней стойкости и героизма. 20 дней борьбы. Вооруженные Силы Украины выполняют поставленные задачи. Мы остановили агрессора, развернули части резерва и по определенным направлениям переходим в контрнаступление".

"К большому сожалению, мы несем потери. Они в несколько раз меньше, чем у противника. Но жизнь и здоровье каждого нашего воина бесценно. Я соболезную семьям погибших. Обещаю, мы отомстим за каждого побратима и посестру, за мирных украинцев, за наших детей".

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В статье: война с Россией ВСУ
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
15.03.2022 в 14:49
Валерчик давай віримо!
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