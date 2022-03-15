Залужный: Мы остановили агрессора и по определенным направлениям переходим в контрнаступление

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что наши украинские воины в некоторых направлениях собираются переходить в контрнаступление.

"К большому сожалению, мы несем потери. Они в несколько раз меньше, чем у противника. Но жизнь и здоровье каждого нашего воина бесценно. Я соболезную семьям погибших. Обещаю, мы отомстим за каждого побратима и посестру, за мирных украинцев, за наших детей".