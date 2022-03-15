Лукашенко заявил о запуске украинскими военными ракеты в сторону беларуси

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко ответил на вопрос о войне в Украине и прчастности к ней беларусских военных.

"Что касается Украины, вы внимательно следите за ситуацией. Еще раз хочу подчеркнуть: мы не собираемся ввязываться в эту операцию, которую Россия проводит в Украине. Ну, подумайте, что мы можем там России добавить? Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут", - заявил беларусский тиран.

Также прихвостень путина заявил о якобы провокации украинских военных.

"Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну. Два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси — удар по нашей территории — ракетой "Точка-У", которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Но зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить, и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим", - поделился бредом деспот.