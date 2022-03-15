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Лукашенко заявил о запуске украинскими военными ракеты в сторону беларуси

Общие новости
(1 голосов)

Охотно верим.

Лукашенко заявил о запуске украинскими военными ракеты в сторону беларуси

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко ответил на вопрос о войне в Украине и прчастности к ней беларусских военных.

"Что касается Украины, вы внимательно следите за ситуацией. Еще раз хочу подчеркнуть: мы не собираемся ввязываться в эту операцию, которую Россия проводит в Украине. Ну, подумайте, что мы можем там России добавить? Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут", - заявил беларусский тиран.

Также прихвостень путина заявил о якобы провокации украинских военных.

"Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну. Два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси — удар по нашей территории — ракетой "Точка-У", которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Но зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить, и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим", - поделился бредом деспот.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (6)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
15.03.2022 в 14:58
Таракан . Клінічний довбо#об .
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
15.03.2022 в 14:42
Дурню, то в мене від забору штахету зірвало. Ракета, ракета...
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+1
0
avatar
meffi (Захід)
15.03.2022 в 14:40
Чорт вусатий. Ти здохнеш слідом за пуйлом!
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+3
0
Caballero (DC)
15.03.2022 в 14:38
Здохнеш, с...ка. як Каддафі лютою смертю від катувань.
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+3
0
Party555 (Днепр)
15.03.2022 в 14:25
"пока терпим", если уж совсем будет невтерпёж то оденем памперсы
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+3
0
avatar
Динамист (Киев)
15.03.2022 в 14:22
Що там путлєр в бункері курить,мамка від нього як приїжджає тиждень глюками розмовляє
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+3
0

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