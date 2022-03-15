Арестович: Враг сместит усилия в сторону ударов баллистическими ракетами или крылатыми

Основные тезисы дневного обращения Алексея Арестовича на 20-й день войны – советника главы Офиса Президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны:

"Ситуация контролируемая. Как мы и говорили, враг сместил основные усилия на зону ООС, Мариуполь и Николаев. Киев, Сумы, Чернигов, Харьков – там противник встал в оборону, это не влияет на уровень угрозы".

"Есть приятная новость. Противник уже третьи сутки не применяет авиацию по Киеву, Сумам, Харькову и Николаеву вовсе, или частично. Почему? Потому что авиация врага не способна проводить сложные воздушные операции. Для этого нужно много лет тренировок и много денег".