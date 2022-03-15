Дефолт ждет росию уже в эту среду
Ждем!
Флаг
Фашистский мордор продолжает успешную спецоперацию по освобождению своей экономики.
Внешний долг эрефии и всех подконтрольных компаний достигает уже 150 миллардов долларов.
Все даже не плавно, а стремительно движется к дефолту.
Издание Bloomberg прогнозирует три возможных сценария:
- рф как-то выплачивает долг в валюте, что откладывает дефолт лишь до 4 апреля;
- рф платит в рублях, хотя выплата долга считается только в долларах, а значит все равно дефолт;
- рф не платит совсем, что запустит 30-дневный льготный период и потом дефолт.
В любом из вариантов у решима кремлевского карлика нет никаких шансов.
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