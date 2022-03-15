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Дефолт ждет росию уже в эту среду

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Дефолт ждет росию уже в эту среду

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UA-Футбол
Новина українською

Фашистский мордор продолжает успешную спецоперацию по освобождению своей экономики.

Внешний долг эрефии и всех подконтрольных компаний достигает уже 150 миллардов долларов.

Все даже не плавно, а стремительно движется к дефолту.

Издание Bloomberg прогнозирует три возможных сценария:

- рф как-то выплачивает долг в валюте, что откладывает дефолт лишь до 4 апреля;

- рф платит в рублях, хотя выплата долга считается только в долларах, а значит все равно дефолт;

- рф не платит совсем, что запустит 30-дневный льготный период и потом дефолт.

В любом из вариантов у решима кремлевского карлика нет никаких шансов.

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В статье: война с Россией
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