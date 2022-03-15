Песков, Шойгу, Скабеева, еще и Валуев. Британия объявила новые санкции против россии

Правительство Великобритании во вторник, 15 марта, объявило о запрете на экспорт в Россию товаров класса люкс, а также ввело новые импортные тарифы на сотни ключевых товаров.

"Правительство Великобритании сегодня объявило о запрете на экспорт в россию высококачественных товаров класса люкс, а также ввело новые импортные тарифы на сотни ключевых товаров, которые на 35 процентных пунктов повысили текущие ставки", - цитирует сообщение британского правительства Европейская правда.

Российская "водка" является одним из знаковых продуктов, пострадавших от повышения тарифов, тогда как запрет на экспорт, вероятно, коснется автомобилей класса люкс, модной высококачественной одежды и произведений искусства.

"Эти меры нанесут максимальный ущерб военной машине Путина, одновременно минимизируя влияние на британский бизнес, поскольку лидеры G7 объединились, чтобы ввести новую волну экономических санкций против Москвы", - заявили в британском правительстве.

Как отмечается, олигархи и другие члены элиты, разбогатевшие в правление президента Путина и поддерживающие его незаконное вторжение в Украину, будут лишены доступа к предметам роскоши.

Также правительство Великобритании обновило санкционный список физических лиц и юридических лиц, против которых вводятся ограничительные меры в связи з вторжением россии в Украину. В список из 350 человек, в частности, попали министр обороны россии с 2012 года Сергей Шойгу, бывший президент, а ныне заместитель председателя Совета безопасности россии Дмитрий Медведев, один из членов ближайшего окружения путина, бывший руководитель крупнейшего российского коммерческого банка Петр Авен, пресс-секретарь путина Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, главные пропагандисты Скабеева, Соловьев, Эрнст, спикер МИД Захарова, бывший биатлонист Антон Шипулин, бывший боксер Николай Валуев и многие другие.

Отметим, что сегодня Европейский Союз утвердил четвертый пакет санкций против россии за войну в Украине. Эти санкции еще больше усилят экономическое давление на кремль и ослабят его способность финансировать вторжение в Украину.