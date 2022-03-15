Киву лишили депутатского мандата

Верховная Рада Украины лишила известного своей пророссийской риторикой и откровенной тупостью члена ОПЗЖ Илью Киву мандата народного депутата.

"Кива больше не депутат. 335 голосов "за" его исключение", - цитирует Украинская Правда источник в украинском парламенте.

Соответствующее решение было принято 15 марта на заседании Рады.

Ранее Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о подозрении Киве. Тот еще до начала вторжения покинул пределы страны, а в ночь нападения заявил, что "украинскому народу нужно освобождение", а "украинцы, белорусы, россияне – это один народ". Кива также является одним из главных спикеров российских пропагандистских СМИ.