Зеленский: Мы уже услышали, что нам в НАТО не войти

Президент Украины Владимир Зеленский признает, что нашей стране двери в НАТО на данный момент закрыты. Об этом он заявил на форуме Joint Expeditionary Force - структуре оборонного сотрудничества, в которую входят Великобритания, Финляндия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Эстония.

"Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали о якобы открытой двери. Но уже услышали, что нам туда не войти. И это правда. Надо это признавать.

Украина сейчас не претендует на активизацию 5 статьи договора о НАТО. И всегда мы говорим об этом, что наше небо необходимо защищать так же, как и небо Альянса. Но мы понимаем, что всегда есть "но". Каков будет ответ НАТО членам Альянса на востоке Европы, если они уже обращаются за защитой, если к ним прилетят российские ракеты и самолеты.

Чтобы заработала 5 статья, должна быть уверенность в том, что Альянс не побоится отреагировать, что не будет самогипноза об этой Третьей мировой войне. Сейчас такой уверенности быть не может.

Мы делаем все, чтобы получить противовоздушную оборону. Если мы не можем войти в открытую дверь, то должны сотрудничать с такими сообществами, которые будут защищать нас и дадут гарантии", - цитирует Зеленского nv.ua.