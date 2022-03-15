Верховная Рада продлила действие военного положения

Верховная Рада Украины утвердила указ президента о продлении действия военного положения еще на 30 суток. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ и спикер парламента Руслан Стефанчук.

Таким образом, военное положение в Украине будет до 25 апреля 2022 года. Кроме того, народные депутаты также приняли 21 закон, касающийся жизни во время военного положения.

На заседании присутствовало 345 нардепов, из которых "за" проголосовало 343.