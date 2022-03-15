Сбили пи****са русского. Искренняя радость от бойца ВСУ после уничтожения врага – ВИДЕО
Смерть русским оккупантам!
20-й день войны. Казалось бы, мы уже должны привыкнуть к планомерному уничтожению врага. Но то и дело появляются видео, как украинские военные радуются локальным победам над российскими оккупантами.
В этот раз отмечаются наши силы ПВО – ставим очередной крестик российскому самолету и радуемся вместе с бойцом, который не сдерживает свои эмоции.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика
Сбили пидараса русского (это где у нас столько снега сейчас?) https://t.co/FET2pKsNTg #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/MwuuYCOfez— Necro Mancer (@666_mancer) March 15, 2022
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