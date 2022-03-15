Сбили пи****са русского. Искренняя радость от бойца ВСУ после уничтожения врага – ВИДЕО

20-й день войны. Казалось бы, мы уже должны привыкнуть к планомерному уничтожению врага. Но то и дело появляются видео, как украинские военные радуются локальным победам над российскими оккупантами.

В этот раз отмечаются наши силы ПВО – ставим очередной крестик российскому самолету и радуемся вместе с бойцом, который не сдерживает свои эмоции.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика