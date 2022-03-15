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Сбили пи****са русского. Искренняя радость от бойца ВСУ после уничтожения врага – ВИДЕО

Общие новости
(1 голосов)

Смерть русским оккупантам!

Сбили пи****са русского. Искренняя радость от бойца ВСУ после уничтожения врага – ВИДЕО

Новина українською

20-й день войны. Казалось бы, мы уже должны привыкнуть к планомерному уничтожению врага. Но то и дело появляются видео, как украинские военные радуются локальным победам над российскими оккупантами.

В этот раз отмечаются наши силы ПВО – ставим очередной крестик российскому самолету и радуемся вместе с бойцом, который не сдерживает свои эмоции.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика

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В статье: война с Россией
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