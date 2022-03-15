Из киевской области пустили самолеты? Кадыров уже в Грозном встречает россиянского политика

Еще вчера рамзан кадыров, сидя в каком-то сарае, бодро рассказывал, что находится в Киевской области и руководит наступлением на столицу Украины.

А сегодня холуй путина уже в Грозном обслуживает секретаря совета небезопасности рф николая патрушева.

Важного политика главарь террористов встречал прямо в аэропорту.

Не иначе, как из Киевской области организовали частный самолет до Чечни.

Или все-таки этот сарай был не в Киевской области.