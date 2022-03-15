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Из киевской области пустили самолеты? Кадыров уже в Грозном встречает россиянского политика

Общие новости
(3 голосов)

Или и у этого тоже двойники?

Из киевской области пустили самолеты? Кадыров уже в Грозном встречает россиянского политика

Emile Alain Ducke/picture alliance via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Еще вчера рамзан кадыров, сидя в каком-то сарае, бодро рассказывал, что находится в Киевской области и руководит наступлением на столицу Украины.

А сегодня холуй путина уже в Грозном обслуживает секретаря совета небезопасности рф николая патрушева.

Из киевской области пустили самолеты? Кадыров уже в Грозном встречает россиянского политика - изображение 1

Важного политика главарь террористов встречал прямо в аэропорту.

Не иначе, как из Киевской области организовали частный самолет до Чечни.

Или все-таки этот сарай был не в Киевской области.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Степан Срака
15.03.2022 в 18:45
сцикло
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