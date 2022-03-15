УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украине необходимо заключить новый оборонительный союз, в котором должна быть страна с ядерным оружием - Данилов
В тренде

Украине необходимо заключить новый оборонительный союз, в котором должна быть страна с ядерным оружием - Данилов

Общие новости
(3 голосов)

Куча международных организаций, созданных после Второй мировой, ни на что не влияют, уверен Данилов

Украине необходимо заключить новый оборонительный союз, в котором должна быть страна с ядерным оружием - Данилов

Фото: Верховна Рада України

UA-Футбол
Новина українською

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов раскритиковал международные организации, которые якобы должны были заниматься оборонной деятельностью. Его слова приводит пресс-служба СНБО Украины со ссылкой на "Радио НВ".

Читайте такжеЗеленский: Мы уже услышали, что нам в НАТО не войти

"Уже весь мир понимает, что происходит в Украине. К сожалению, не все страны реагируют адекватно. Но мы победим. Вспомните, как вели себя перед Второй мировой некоторые страны. Для них важны не демократические ценности, а деньги. Сначала они закрыли глаза на захват Крыма, впоследствии - на оккупацию части Луганской и Донецкой областей".

Кроме того, Данилов рассказал, каким должен быть оборонительный альянс, в который в теории может войти Украина.

"Без применения силы врага побороть невозможно, и мы очень благодарны странам, которые нам помогают. Но есть и такие, которые бросили нас в сложную минуту. Они будут известны. Куча международных организаций, созданных после Второй мировой, ни на что не влияют, а только выражают обеспокоенность. В Украине с начала войны убиты почти сто детей, кто за это ответит? Украине необходимо заключить новый оборонительный союз, в котором обязательно должна быть страна, обладающая ядерным оружием. Сегодня это Великобритания".

Также Данилов отметил, что Украина готовилась к войне еще с ноября прошлого года.

"Мы готовились к возможной войне с ноября прошлого года, вели переговоры с партнерами о поставках оружия, ввели в действие закон о национальном сопротивлении. И эта помощь стала очень кстати, особенно в первые дни войны", - отметил чиновник.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Алексей Данилов
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
15.03.2022 в 19:04
Многие военные специалисты давно говорили что тактические ядерные ракеты Украине нужно было оставить. Мы бы их потянули в содержании и обеспечении. Но наших политических проституток, которые возомнили себя президентами, отымели везде...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...