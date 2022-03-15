Украине необходимо заключить новый оборонительный союз, в котором должна быть страна с ядерным оружием - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов раскритиковал международные организации, которые якобы должны были заниматься оборонной деятельностью. Его слова приводит пресс-служба СНБО Украины со ссылкой на "Радио НВ".

"Уже весь мир понимает, что происходит в Украине. К сожалению, не все страны реагируют адекватно. Но мы победим. Вспомните, как вели себя перед Второй мировой некоторые страны. Для них важны не демократические ценности, а деньги. Сначала они закрыли глаза на захват Крыма, впоследствии - на оккупацию части Луганской и Донецкой областей".

Кроме того, Данилов рассказал, каким должен быть оборонительный альянс, в который в теории может войти Украина.

"Без применения силы врага побороть невозможно, и мы очень благодарны странам, которые нам помогают. Но есть и такие, которые бросили нас в сложную минуту. Они будут известны. Куча международных организаций, созданных после Второй мировой, ни на что не влияют, а только выражают обеспокоенность. В Украине с начала войны убиты почти сто детей, кто за это ответит? Украине необходимо заключить новый оборонительный союз, в котором обязательно должна быть страна, обладающая ядерным оружием. Сегодня это Великобритания".

Также Данилов отметил, что Украина готовилась к войне еще с ноября прошлого года.